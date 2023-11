Banda di ladri in officina, danni e magro bottino

Una banda di ladri, probabilmente composta da professionisti del crimine, ha fatto irruzione all’interno dell’officina meccanica "Corsalini Gomme - Centro First Stop", in via dell’Industria, a Porto Recanati. Con l’aiuto dell’oscurità ben sei individui, tutti col volto coperto e con le torce in mano, hanno scavalcato la recinzione e frantumato la porta. Quindi sono entrati velocemente nel capannone, mettendo ogni cosa a soqquadro. Ma il bottino è stato poi misero: hanno portato via un centinaio di euro dalla cassa e un cellulare Samsung (da circa 200 euro), forse perché messi in fuga da qualcuno che passava da quelle parti. Tuttavia i balordi sono stati ripresi dalla telecamere di videosorveglianza. Adesso sul colpo indagano i carabinieri della caserma di Porto Recanati.

Il furto si è registrato nel tardo pomeriggio di domenica, nella zona sud del paese. A fare l’amara scoperta è stato proprio il titolare dell’autofficina, Rossano Corsalini. "Sembrava veramente una scena da film, infatti il loro raid è durato appena una manciata di minuti – racconta Corsalini –. L’allarme interno è scattato alle 19.03 e così in auto mi sono diretto all’officina, anche se ero convinto che la porta si fosse aperta per una folata di vento. Invece, quando sono arrivato, ho trovato l’entrata sfondata".

Visionando le telecamere private, il quadro dei fatti è stato molto chiaro. "Dalle immagini – riprende Corsalini –, si vede un’auto che si ferma a lato del cancello. Subito dopo, sei individui atletici (con berretto in testa e torce) sono scesi e hanno superato con un balzo la recinzione. A quel punto si sono accaniti contro la porta, prendendola a calci. Ma visto che non riuscivano ad aprirla, uno di loro ha preso un cerchio in ferro (lasciato nel piazzale) e ha sfondato la vetrata". Da lì, senza troppi problemi, si sono intrufolati dentro. "Posso dire che è andata bene, perché se avessero portato via un camion carico di pneumatici, staremmo ora a parlare di una refurtiva decisamente maggiore – osserva ancora Corsalini –. Per fortuna, hanno solo aperto tutti i cassetti e manomesso la cassa, dove c’erano cento euro. Mentre da un altro mobile hanno arraffato un vecchio cellulare aziendale. Alla fine sono stati di più i danni, sui mille euro, che il bottino". Sul posto è arrivata una pattuglia dei vigilantes di Axitea, e seguire i carabinieri che hanno svolto il sopralluogo. "Si tratta del primo furto che ho subito, dal 2001 a oggi. Ieri – conclude Corsalini –, sono andato in caserma e ho sporto denuncia".