Banda di ladri inseguita e presa nella notte

In quattro, a bordo di una Fiat 500, erano andati nell’Ascolano e lì avrebbero compiuto due furti in abitazione, rubando gioielli in oro e preziosi. Ma non si erano accorti di essere seguiti a distanza dai carabinieri che, poco dopo, li hanno intercettati a Porto Potenza e arrestati in flagranza di reato. In manette sono finiti il 38enne Bledar Qerosi, il 28enne Aiken Tahiri, il 31enne Bledar Baloshi e il 23enne Silvano Marku, tutti e quattro di nazionalità albanese e già con precedenti penali.

Da tempo erano sulle loro tracce i militari del Nucleo radiomobile di Osimo, dopo alcuni furti che si erano registrati lo scorso weekend tra Osimo, Castelfidardo e Camerano. Così giovedì pomeriggio, la banda è stata pedinata mentre si muoveva con una Fiat 500 tra Castel di Lama e Monteprandone. Proprio lì, i quattro si sarebbero introdotti in due appartamenti arraffando monili d’oro e orologi, prima di scappare via. Ma i carabinieri osimani sono entrati in azione quando la Fiat è arrivata a Porto Potenza, perché secondo le indagini gli albanesi si appoggiavano in un appartamento di via Puccini. A quel punto hanno intimato l’alt alla Fiat: Qerosi e Baloshi sono stati subito bloccati, mentre Tahiri e Marku hanno tentato la fuga, durata però pochi metri. Immediatamente sono stati perquisiti, così come l’auto. Addosso ai quattro sono stati trovati circa 120 pezzi gioielli vari, in gran parte per l’accusa rubati a Castel di Lama, oltre a 920 euro in contanti. Mentre nell’auto sono saltati fuori arnesi da scasso, tra cui un grimaldello, cacciaviti, un frullino, torce, guanti e radio portatili.

Non contenti i militari osimani, insieme con quelli della Compagnia di Civitanova, hanno controllato anche l’appartamento in via Puccini e lì sono stati sequestrati un machete, 2.120 euro, otto orologi e numerosissimi oggetti preziosi, ritenuti provento di furti. Immediatamente i quattro sono arrestati con l’accusa di furto in abitazione, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli, e hanno passato la nottata nel carcere di Montacuto.

Ieri pomeriggio sono comparsi nel tribunale di Macerata per l’udienza di convalida, assistiti dagli avvocati Silvia Vigoni, Michele Vissani, Giulia Vitali e Marco Zallocco. Il pubblico ministero Stefano Lanari ha chiesto per tutti la custodia cautelare in carcere, per il pericolo di reiterazione del reato. La richiesta è stata accolta dal giudice Francesca Preziosi: gli albanesi rimarranno a Montacuto fino al 13 dicembre, data a cui è stato rinviato il proceddo per direttissima.

Giorgio Giannaccini