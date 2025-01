Banda di ladri patteggia e resta ai domiciliari

Banda di ladri in manette dopo un inseguimento finito a Porto Potenza: i quattro arrestati hanno patteggiato la pena di tre anni e sei mesi, da scontare agli arresti domiciliari. In manette, alla fine dello scorso novembre, erano finiti il 39enne Bledar Qerosi, il 29enne Aiken Tahiri, il 33enne Bledar Baloshi e il 24enne Silvano Marku, albanesi già con precedenti penali. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in aula dal pm Stefano Lanari, i quattro, a bordo di una Fiat 500, erano andati nell’Ascolano e avevano compiuto due furti in abitazione, rubando gioielli in oro e preziosi.

Ma da tempo erano sulle loro tracce i militari del Nucleo radiomobile di Osimo, dopo alcuni furti registrati tra Osimo, Castelfidardo e Camerano. Così quella sera la banda era stata pedinata mentre si muoveva tra Castel di Lama e Monteprandone. Proprio lì, i quattro si erano introdotti in due appartamenti arraffando gioielli e orologi. I carabinieri osimani erano entrati in azione quando la Fiat era arrivata a Porto Potenza, dove gli albanesi avevano come appoggio un appartamento di via Puccini. Le pattuglie avevano intimato l’alt alla Fiat: Qerosi e Baloshi erano stati subito bloccati, Tahiri e Marku avevano tentato la fuga, durata però poco. Erano stati perquisiti: addosso ai quattro erano stati trovati circa 120 gioielli vari, in gran parte rubati a Castel di Lama, oltre a 920 euro in contanti. Mentre nell’auto erano saltati fuori arnesi da scasso, tra cui un grimaldello, cacciaviti, un frullino, torce, guanti e radio portatili. Controllato anche l’appartamento in via Puccini: lì erano stati sequestrati un machete, 2.120 euro, otto orologi e numerosi oggetti preziosi, ritenuti provento di furti.

Dopo l’arresto, ieri per loro si è chiuso il processo per direttissima. Difesi gli avvocati Silvia Vigoni, Michele Vissani, Giulia Vitali e Marco Zallocco, hanno chiesto di patteggiare, concordando la pena a tre anni e mezzo davanti al giudice Francesca Preziosi.

Chiara Marinelli