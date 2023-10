Banda di spacciatori a Recanati: tre patteggiano, uno a giudizio

Tre patteggiamenti, nove rinvii e un proscioglimento: si è chiusa così l’udienza preliminare per il gruppo di italiani e albanesi accusati di aver dato vita a una riuscita attività di spaccio di cocaina, svolta in particolare a Recanati, ma anche a Montefano, Loreto, Osimo e Castelfidardo. Imputati erano Ilirian Cereni, Olti Ferracaku, Emilian Hoti e Aldo Kurani residenti a Recanati, i recanatesi Pierlui gi Storani e Caterina Tubaldi, i portorecanatesi Alessandro Dottori e Mirco Lucaioli, Hation Agolli, residente a Porto Recanati, Federico Papa di Montefano, Domenico D’Elia e Andrea Elisei di Loreto, Morris Maracci di Castelfidardo. Secondo l’accusa, alcuni avrebbero iniziato a spacciare nel 2016, ma il grosso dell’indagine riguardava i fatti che sarebbero avvenuti nei primi mesi del 2020. A maggio poi i carabinieri arrestarono Agolli, Hoti, Dottori e Cereni. Nell’auto di Agolli furono trovati 300 grammi di cocaina, e a casa 10.450 euro. Hoti aveva una busta con 10mila euro. Anche in casa di Dottori e Cereni fu trovato materiale per confezionare gli stupefacenti. Ieri Storani, difeso dall’avvocato Simone Santoro, ha patteggiato la pena a due anni e dieci mesi. Dottori, difeso dagli avvocati Gabriele e Massimiliano Cofanelli, ha patteggiato quattro mesi in continuazione con una condanna precedente a un anno e mezzo. Infine Agolli, assistito dagli avvocati Vando Scheggia e Mirela Mulaj, ha patteggiato otto mesi, in continuazione con una precedente condanna a quattro anni. Prosciolto Kurani, difeso dall’avvocato Alessandro Brandoni; per lui anche la procura aveva chiesto il non luogo a procedere. Quanto agli altri, le sorti si sono divise: per alcuni l’udienza è stata rinviata a gennaio, per altri invece gli atti sono stati inviati alla procura di Ancona. Gli avvocati Giancarlo Giulianelli, Cristina Bolognini, Francesca Risito, Riccardo Sacchi, Fabrizio Belfiore, Michele Magistrelli e Paolo Carnevali valuteranno come procedere in difesa dei loro assistiti.