Banda ultra larga: ritardi e disagi

"Ormai la questione della banda ultra larga, quella di internet veloce, è diventata una gran barzelletta. Un altro buco (nero), nel vero senso della parola, dell’Amministrazione Tartabini-Casciotti". Non ci va per il sottile Stefano Mezzasoma, capogruppo locale del Movimento 5 Stelle, che denuncia così i tanti problemi (e anche i ritardi) emersi nei lavori ancora in corso per l’installazione della fibra ottica, tra Potenza Picena e Porto Potenza. E va poi ricordato che già qualche anno fa si era formato un comitato cittadino, proprio per seguire la vicenda. Ma la situazione, afferma Mezzasoma, non è cambiata. "L’avventura della banda ultra larga è iniziata male, tra la scarsa attenzione ai progetti e la sostanziale mancanza di supporto alle imprese che avevano il compito di realizzare l’opera – scrive il pentastellato in un comunicato -. Da queste brutte esperienze e da 10 anni di incarico, sembra che l’assessore ai Lavori pubblici, Luisa Isidori, non abbia imparato nulla. La Isidori aveva promesso la fibra Ftth per la fine del 2023, ma siamo a gennaio dell’anno dopo e ancora niente, ma soprattutto non sappiamo altro". Oltre a ciò, il consigliere Mezzasoma aggiunge: "Le strade interessate dal passaggio delle tubazioni per la fibra sono lì, con i lavori fermi da mesi senza una prospettiva futura, con i tombini che sporgono o si affossano. L’asfalto è mal ridotto, rattoppato malamente, con tagli e buchi che lo rendono pericoloso per ciclisti, pedoni e per le auto. Un disastro, un vergogna indecente sotto gli occhi di tutti i cittadini che stanno perdendo la pazienza, sempre più allarmati e preoccupati soprattutto per il silenzio dell’assessore e della giunta". Per tale motivo, incalza il pentastellato Stefano Mezzasoma nei riguardi dell’Amministrazione comunale di Potenza Picena, "questo tacere sembra essere un vero menefreghismo verso i disagi della popolazione. I cittadini di Potenza Picena sono stanchi di essere trattati così, come polli d’allevamento che attendono inconsapevoli il loro destino. Allora l’assessore Isidori si dia da fare: informi subito la popolazione sulla stato dei lavori per la fibra e si impegni per risolvere prontamente almeno le problematiche esposte".

Giorgio Giannaccini