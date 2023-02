Banda ultralarga e lavori, scatta il divieto di sosta

Al via da domani i lavori di installazione e posa in opera di infrastrutture per banda ultralarga a Tolentino. Fino al 12 marzo (e comunque fino a completamento dell’intervento) è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, con la modifica della viabilità a seguito di restringimento della carreggiata nei tratti interessati di volta in volta dai lavori nelle seguenti vie: viale Trento e Trieste, via Montello, via Isonzo, via Adino Barcarelli, via Portanova. L’apposizione dei divieti di sosta dovrà essere effettuata con almeno 48 ore di anticipo sull’esecuzione dei lavori a cura della ditta che esegue l’opera.