Bande di ladri a segno nelle frazioni. Un negozio e una casa nel mirino

Bande di ladri in azione in città. In un caso, in un minuto e mezzo hanno portato via la cassa di un negozio. In un altro, non trovando niente di meglio hanno rubato lasagne e pomodori. A Sforzacosta, nel mirino dei malintenzionati è finita la "Macelleria del Borgo". Venerdì notte una banda è arrivata sul posto a bordo di un’auto rubata, una Range Rover Evoque. I ladri sono scesi, hanno dato un’occhiata in giro e hanno iniziato a prendere a calci la vetrina antisfondamento. In 30 secondi, sono riusciti a mandarla in frantumi. Poi in un minuto sono andati diretti verso la cassa e l’hanno portata via. Dentro non c’era molto, più serio purtroppo il danno alla vetrina, per la quale ci vorranno parecchi soldi. La banda è stata filmata dalle telecamere e le indagini sono in corso. L’auto usata dai malviventi nel frattempo è stata recuperata: l’avevano abbandonata a Morrovalle dopo il furto. È stato invece messo a segno sabato, probabilmente, il colpo ai danni di un appartamento di via dell’Acquedotto a Villa Potenza. La proprietaria, una 72enne, era fuori casa, e al rientro ha trovato tutto messo a soqquadro. Per entrare i ladri si erano arrampicati fino al secondo piano e avevano scardinato una finestra. Essendo questo il terzo furto subito dalla stessa pensionata, hanno trovato ben poco da prendere. Si sono allora accontentati del carillon della figlia, con dentro qualche piccolo anellino in oro non di molto valore. Poi hanno aperto il surgelatore, e trovando lasagne e pomodori arrosto si sono portati via persino quelli.

La settimana scorsa, altri due furti sono stati tentati nella zona di Corneto, ma a quanto sembra non sarebbero riusciti. "Dopo aver saputo di questi episodi, con il sindaco Parcaroli abbiamo deciso di fare un comunicato per mettere in guardia i cittadini – conferma l’assessore alla sicurezza Paolo Renna –. Purtroppo tutti gli anni, in questo periodo si ripropone il problema dei furti, anche perché si fa buio presto e non ci siamo ancora abituati a fare maggiore attenzione. So che a Villa Potenza, prima del furto, era stata notata una persona che faceva delle foto alle case. In casi simili, o quando comunque si nota qualcosa di anomalo, è sempre meglio segnalarlo al 112. Non dobbiamo intervenire noi cittadini, ma dobbiamo informare le forze dell’ordine se vediamo situazioni poco chiare. In molti quartieri ci sono anche le chat tra residenti, che possono aiutare. E poi, vale la pena ricordare che agli ingressi di Macerata funzionano le telecamere Ocr, che danno subito l’allarme quando entra una targa già segnalata, e si interviene immediatamente".