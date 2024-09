"Bande musicali in concerto", l’ensemble di Pergola si esibisce nell’Hortus della biblioteca

"Bande musicali in concerto" a Cingoli, domani alle 18, nell’Hortus della biblioteca civica Ascariana. Spicca nel programma degli spettacoli estivi, l’evento organizzato, in collaborazione col Comune, dall’associazione musicale corpo bandistico di Villa Strada (foto): sul palcoscenico dell’arena si esibirà la banda musicale "Amedeo Escobar" di Pergola, diretta dal maestro Daniele Quaglia.

L’ensemble pergolese eseguirà un variegato e coinvolgente repertorio, all’insegna del colore blu, fascinosamente traslato sulle note della celebre "Rapsody in blu" di George Gerswin fino all’altrettanto memorabile "Nel blu, dipinto di blu" di Domenico Modugno, esaltando il fascino del blu bandistico con brani di Henry Mancini, Renato Carosone, Richard Sherman e altri affermati compositori. Prima dell’inizio del concerto, entrambe le bande sfileranno lungo le vie del centro storico, muovendo dai viali Valentini per giungere in piazza Vittorio Emanuele II da cui confluiranno nell’Hortus. Negli anni precedenti, tramite l’impegno del sodalizio villastradese, a "Bande musicali in concerto" hanno partecipato anche le marchigiane di Osimo, Polverigi, Santa Maria Nuova, Staffolo, Fabriano, Moie; da fuori regione, l’importante gruppo pugliese di Ischitella.

Il corpo bandistico di Villa Strada, diretto dal maestro Luca Pernici, ha pure perfezionato un gemellaggio internazionale con l’Harmonie municipale di Hesperange, capoluogo del Lussemburgo. "Ci fa particolarmente piacere – ha sottolineato il sindaco Michele Vittori – proporre questa bella manifestazione che, coniugando musica e socialità, consolida i rapporti tra le due istituzioni e l’importanza dell’iniziativa proiettata verso il decennale, di cui intanto si ricordano i precedenti successi ottenuti".

Gianfilippo Centanni