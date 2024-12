Bandi e finanziamenti, ecco come intercettare i fondi per le aziende

Si terrà questo pomeriggio a Macerata, nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, un appuntamento per supportare gli imprenditori nell’intercettare le risorse finanziarie, pubbliche (bandi europei, nazionali o regionali) e private (finanziamenti bancari), e utilizzarle come volano per il proprio sviluppo. Organizzato da Banco Marchigiano con Digital Bando e Tipicità, si tratta di un workshop pratico con suggerimenti, consigli, case stories. "Per affrontare i cambiamenti in corso – dice il direttore generale del Banco Marchigiano, Massimo Tombolini (nella foto) – per le imprese è fondamentale avere un atteggiamento proattivo che le porti a rivedere i modelli di business, a introdurre la tecnologia, la digitalizzazione e l’Intelligenza artificiale e a considerare i temi della longevità della popolazione e le dinamiche della geopolitica".

L’incontro si aprirà alle 16.15 con una introduzione a cura di Tipicità sul tema "Territorio e imprese: la sostenibilità come paradigma di attrattività". A seguire gli interventi di Digital Bando sui passaggi chiave da seguire per accedere ai contributi agevolati. Seguirà l’azione del Banco Marchigiano sul rapporto con i fondi europei.