Bandi e welfare aziendale Incontro per le imprese

La società Smart Skills Center organizza un incontro, mercoledì alle 21 all’auditorium della Biblioteca Filelfica di Tolentino, rivolto a tutte le attività produttive. L’obiettivo: presentare un ventaglio di soluzioni appositamente studiate per tutte le tipologie di business. Interverrà un team di esperti che parleranno di: bandi erogati da enti pubblici; monitoraggio, progettazione e rendicontazione di bandi a valere su fondi europei, statali, regionali, comunali, messi a disposizione dalle Camere di Commercio. E ancora, welfare aziendale, salute e sicurezza sul lavoro, corsi di formazione obbligatori di base e aggiornamento in modalità e-learning-videoconferenza-aula. Ma anche ricerca e selezione, ricerca della risorsa, valutazione del profilo ideale e attivazione di tirocini formativo in 2448 ore. "Sono invitati a partecipare i titolari delle aziende, delle imprese artigiane e delle attività economiche in genere", dice l’ente.