Bandiera di Civitanova: "Un orgoglio per tutti" - Broccolo: "Avvisarci prima!"

"Fontespina quartiere con la propria bandiera giallo verde mi ha fatto molto piacere e dovrebbe renderci tutti orgogliosi, come abitanti di una zona sempre turisticamente bella, oltre che gradevole per la normale residenza". È il parere di Angelo Broccolo (nella foto), parrucchiere, allievo da ragazzo di Tonino Trovellesi, da cui ha ereditato anche la passione e l‘amore per il proprio borgo, che vorrebbe sempre più moderno e funzionale, senza dimenticare le radici storiche e le tradizioni migliori per proseguire con una qualità della vita. "L’unica cosa che si poteva evitare – aggiunge Broccolo – una certa frettolosità negli avvisi, per cui alcune associazioni, come il Circolo Nautico Caronte, con sede nella spiaggia a nord della Lampara, non sono state informate o è stato fatto in extremis, pregiudicando la partecipazione per chi aveva impegni di lavoro. Per il Centro Sportivo Fontespina e la Bocciofila, su mio suggerimento, l’assessore Manola Gironacci ha subito provveduto. Comunque non ne faccio assolutamente motivo di polemica, perché credo che tutti – nessuno escluso – si debbano sentire a proprio agio sotto il vessillo di quartiere. Ci sarà modo per approfondire i molteplici aspetti di Fontespina, legati anche alla storia, alle leggende e all’operosità artigianale. Ok per i colori che infatti erano già stati adottati dalla Bocciofila, la cui storia affonda negli anni ‘60. Alcuni in questi giorni avevano osservato che in passato era stato adottato il colore bordeaux, ma facendo meglio attenzione è stato rammentato che tale colore era stato utilizzato nella Corsa tra quartieri disputata all’Ippodromo". Per l’assessore Gironacci la bandiera simboleggia il senso di "appartenenza" alla comunità dove sviluppare relazioni interpersonali positive.

Ennio Ercoli