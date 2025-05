Bandiera palestinese su Porta Marina

Porta Marina si veste dei colori della Palestina. Sul torrione, simbolo della città alta, sventola la bandiera palestinese con un lenzuolo bianco, simbolo della campagna lanciata da Tomaso Montanari, storico dell’arte, intellettuale, rettore dell’Università Stranieri di Siena, per esporre il drappo alle finestre come dimostrazione di solidarietà con il popolo palestinese e come denuncia per quanto accade a Gaza. Una enclave contro i bombardamenti israeliani e conto la guerra quell’angolo di Civitanova Alta dove, a pochi metri da Porta Marina, ha sede il museo Magma, che sulla parete esterna espone il manifesto del progetto Fuck War.