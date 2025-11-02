Bandiera palestinese sul campetto da basket

Nel campetto di basket del quartiere di Fonti San Lorenzo, è comparsa una grande bandiera palestinese dipinta a terra. Non è la prima volta che il Centro culturale che gestisce lo spazio prende posizione, come avvenuto con la richiesta di boicottare la partita di calcio tra Italia e Israele del 14 ottobre scorso.

L’iniziativa non è stata condivisa da un residente che, indignato, ha espresso il suo sdegno: "Un campo da gioco deve essere uno spazio neutro, dove i bambini imparano il rispetto e la collaborazione, non dove vengono esposti simboli politici o ideologici. Mischiare la politica con il gioco significa indottrinare i più piccoli, condizionare le loro menti con conflitti e schieramenti che non hanno nulla a che vedere con lo sport. Finché quella bandiera rimarrà dipinta, non porterò i miei figli a giocare in quel campo". Lo sport, soprattutto giovanile, deve essere uno strumento di unione, di crescita e di rispetto reciproco, non di divisione e scontro ideologico.

Sul caso c’è stato un vertice in Comune fra sindaco, amministratori e dirigenti perché simili cose non accadano più e si è dato incarico di accertare l’eventuale violazione della convenzione ordinando, nel frattempo, il ripristino dello stato originario con la rimozione della pittura e il ripristino del fondo a carico della associazione che gestisce lo spazio.