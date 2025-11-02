L’importanza delle fasce

Giuseppe Tassi
L’importanza delle fasce
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Andrea Delogu Ballando Terremoto oggi Fuga Elia Del GrandeRave party abusivoAppartamento occupatoKaty Perry Bologna
Acquista il giornale
CronacaBandiera palestinese sul campetto da basket
2 nov 2025
ASTERIO TUBALDI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Bandiera palestinese sul campetto da basket

Bandiera palestinese sul campetto da basket

Nel campetto di basket del quartiere di Fonti San Lorenzo, è comparsa una grande bandiera palestinese dipinta a terra. Non...

Nel campetto di basket del quartiere di Fonti San Lorenzo, è comparsa una grande bandiera palestinese dipinta a terra. Non...

Nel campetto di basket del quartiere di Fonti San Lorenzo, è comparsa una grande bandiera palestinese dipinta a terra. Non...

Nel campetto di basket del quartiere di Fonti San Lorenzo, è comparsa una grande bandiera palestinese dipinta a terra. Non è la prima volta che il Centro culturale che gestisce lo spazio prende posizione, come avvenuto con la richiesta di boicottare la partita di calcio tra Italia e Israele del 14 ottobre scorso.

L’iniziativa non è stata condivisa da un residente che, indignato, ha espresso il suo sdegno: "Un campo da gioco deve essere uno spazio neutro, dove i bambini imparano il rispetto e la collaborazione, non dove vengono esposti simboli politici o ideologici. Mischiare la politica con il gioco significa indottrinare i più piccoli, condizionare le loro menti con conflitti e schieramenti che non hanno nulla a che vedere con lo sport. Finché quella bandiera rimarrà dipinta, non porterò i miei figli a giocare in quel campo". Lo sport, soprattutto giovanile, deve essere uno strumento di unione, di crescita e di rispetto reciproco, non di divisione e scontro ideologico.

Sul caso c’è stato un vertice in Comune fra sindaco, amministratori e dirigenti perché simili cose non accadano più e si è dato incarico di accertare l’eventuale violazione della convenzione ordinando, nel frattempo, il ripristino dello stato originario con la rimozione della pittura e il ripristino del fondo a carico della associazione che gestisce lo spazio.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata