Bandiere della pace per Gaza in centro e sulla costa

Due bandiere della pace verranno esposte a Potenza Picena, così come verrà effettuato un minuto di silenzio nel prossimo Consiglio comunale, per esprimere vicinanza alle vittime della guerra in corso a Gaza. A deciderlo è stata il sindaco Noemi Tartabini (nella foto), che ha accolto la proposta del comitato Cittadini per la pace. In una lettera il gruppo di cittadini aveva scritto all’amministrazione comunale chiedendo di "organizzare delle iniziative pubbliche contro la guerra, come esporre la bandiera della pace sulle due torri civiche e istituire una Giornata per la pace". Così è stata il sindaco Tartabini a rispondere direttamente al comitato. "Stiamo procedendo alla realizzazione di due drappi simbolici che andremo a esporre su due luoghi della città, uno nel centro storico e l’altro lungo il litorale – ha assicurato il primo cittadino potentino –. Le due torri non sono soluzioni percorribili in quanto quella civica, collocata in piazza Matteotti, è oggi oggetto di un cantiere. Mentre l’altra, quella di Sant’Anna, non garantirebbe un’adeguata visibilità. Accogliamo inoltre con favore la richiesta di effettuare un minuto di silenzio istituzionale nel corso della prossima seduta del consiglio comunale (a oggi non ancora programmata). Rispetto alla possibilità di patrocinare e organizzare iniziative sul tema, la normativa in vigore nel periodo elettorale non lo consente. Sarà nostra premura riprendere in considerazione tale opportunità in seguito allo svolgimento delle regionali".