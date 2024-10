Bando aperto per gli atleti dai 6 ai 18 anni

Aperto il bando per l’assegnazione di voucher sportivi alle famiglie in condizione di vulnerabilità economica. La Regione sostiene così la pratica sportiva di base dei giovani tra i 6 e i 18 anni. "L’obiettivo è sviluppare il principio del diritto allo sport per tutti" spiega Chiara Biondi (nella foto), assessore regionale allo Sport. La Regione metterà a disposizione risorse dal Fondo per la promozione dell’attività sportiva di base sui territori: l’annualità di riferimento è il 2024/2025 (con avvio delle attività non antecedente al 01/08/2024 e non successivo al 31/07/2025).

A beneficiarne saranno giovani atleti tra i 6 e 18 anni (non compiuti) con i seguenti requisiti: residenti in un Comune della Regione; parte di un nucleo familiare con reddito Isee fino a 18.000 euro (per atleti normodotati) oppure di un nucleo familiare con almeno un figlio disabile con reddito Isee fino a 25.000 euro (per atleti con disabilità).

Le domande devono essere presentate da un genitore/tutore legale appartenente al nucleo familiare dell’atleta minore. L’assegnazione del voucher avverrà secondo graduatoria, nei limiti delle risorse stanziate o che si renderanno successivamente disponibili.

Il voucher sportivo non è cumulabile con altri incentivi finanziari. Il riconoscimento del contributo è pari al 90% del costo annuale dell’attività sportiva individuata dal beneficiario, con un massimo di 400 euro. Le domande potranno essere presentate fino alle 17 del 31 ottobre sulla piattaforma dedicata che si trova sul sito della Regione.