Bando caregiver: scadenza prorogata

Prorogata la scadenza del bando per i caregiver, gli assistenti familiari. Per accedere al fondo nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza bisogna presentare la richiesta all’unione montana Monti Azzurri, con sede a San Ginesio, ora c’è tempo fino al 20 ottobre. L’entità è 1.200 euro. Per domande e info rivolgersi all’assistente sociale dell’Ambito (0733656336), o ai servizi sociali di Tolentino.