Bando dell’Ata 3 per la differenziata

Per migliorare la raccolta differenziata, il Comune cerca i fondi dell’Ata 3 e partecipa al bando che la società provinciale ha emesso, accompagnato da uno stanziamento di 220mila euro per il Progetto di comunicazione 2025, destinato al finanziamento delle migliori proposte per campagne di sensibilizzazione sul conferimento dei rifiuti e sui sistemi di tariffazione puntuale.

Civitanova ha proposto due progetti: "Città di Civitanova Marche" sulla zona della stazione, via Rosselli, via Leonardo Da Vinci e via Duca degli Abruzzi; e "Porto di Civitanova Marche" pensato per l’area portuale, tra largo Donatori di Sangue e il Club Vela. Consiste nel posizionamento di due green house e due green point, recinti in grado di contenere cinque cassonetti per la differenziata. Saranno interamente in acciaio.

Il costo di ogni progetto è di 45.895 euro, ovvero 40mila euro (il massimo del contributo possibile) più Iva. La realizzazione dell’intervento è subordinata all’esito della richiesta di ammissione al bando per i contributi dell’Assemblea territoriale d’ambito, che ne finanzierà uno.

Delle criticità del sistema di conferimento e raccolta dei rifiuti a Civitanova si è parlato nell’ultima assemblea dell’Ata 3. Tra le possibilità suggerite anche l’avvio della tariffa puntuale con i chip identificativi nei sacchetti dei rifiuti, sistema che Civitanova aveva e che ha soppresso a marzo del 2018.