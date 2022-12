Bando inclusivo da 500mila euro: abbatte le barriere architettoniche

Il Comune di Recanati si è aggiudicato un nuovo finanziamento di 500mila euro relativo al Pnrr, per abbattere le barriere architettoniche nei musei cittadini. Questo permetterà di migliorare le condizioni di accessibilità fisica del Museo "Beniamino Gigli", ospitato all’interno del teatro Persiani e attiguo al Museo della musica "Mum", oggi divisi fra loro da una semplice parete che obbliga però accessi separati dei due musei con gravi difficoltà per chi doveva visitare il museo Gigli raggiungibile solo attraverso un certo numero di gradini. "Ancora una volta il nostro grande lavoro di progettazione e di ricerca di fondi governativi ci premia con un nuovo finanziamento di 500mila euro per migliorare e rendere più inclusivi i nostri musei cittadini", ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi (nella foto). Proprio in questi giorni il ministero della Cultura ha pubblicato la graduatoria delle proposte ammesse al finanziamento di tutta Italia tra cui il progetto presentato dall’amministrazione Bravi, redatto dall’ufficio tecnico del Comune a firma dall’architetto Maurizio Paduano. "Siamo molto soddisfatti – ha detto Rita Soccio, assessore alla Cultura –, di aver ricevuto questo finanziamento del Pnrr che premia la nostra visione della cultura come inclusiva e fonte di benessere per la comunità. Il progetto che abbiamo presentato non solo unirà i due musei di "Beniamino Gigli" e "Mum" creando un unico polo accessibile, ma andrà anche a potenziare la fruizione delle persone con disabilità attraverso strumentazioni e percorsi specifici".

ast. t.