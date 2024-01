Bando per aspiranti giornalisti in ateneo

L’Università di Macerata ha pubblicato un avviso di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna, per 5 aspiranti giornalisti pubblicisti nel settore web/radiofonico. Si procede attraverso una valutazione comparativa tramite valutazione di elaborati giornalistici e colloquio per redigere una graduatoria per la stipula di cinque contratti di lavoro autonomo e indipendente, per la valorizzazione professionale di studenti e neo laureati aspiranti alla qualifica di "giornalisti pubblicisti". La durata prevista per l’incarico corrisponde con il percorso funzionale per ottenere l’iscrizione all’albo dei giornalisti, elenco pubblicisti, all’Ordine dei Giornalisti delle Marche. Questo sarà conferito per un periodo massimo di 3 anni. Il compenso massimo lordo è fissato in 1.300 euro l’anno e sarà erogato in soluzioni (ogni 4 mesi), previo parere positivo del responsabile dell’Ufficio Comunicazione, verificato l’effettivo adempimento delle obbligazioni indicate nel bando. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice su modello reperibile nel sito web istituzionale, sezione "Ateneo – Bandi e concorsi – Collaborazioni esterne" all’Url http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-collaborazioni-esterne, deve essere sottoscritta dal candidato e indirizzata al direttore generale dell’Università degli Studi di Macerata, via Crescimbeni n. 30/32, 62100 Macerata, e deve pervenire inderogabilmente entro il 5 febbraio 2024, a pena di esclusione.

Nella foto: il rettore John McCourt.