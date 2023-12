Bando per la ’pescheria’ comunale

Il Comune di San Severino ha emesso un avviso pubblico per la concessione in uso dei propri locali, in viale Bigioli con ingresso anche da via Abbondanza, destinati al commercio di prodotti ittici. L’area in questione, conosciuta come ’pescheria’ il mercato coperto, è costituita da un salone, dove è presente un’area di passaggio pubblico tra i due ingressi, un’area adibita ad esposizione e vendita di prodotti ittici, da un laboratorio, da un deposito spogliatoio e da un bagno. L’immobile presenta una superficie lorda complessiva di circa 90 metri quadrati. Chi volesse visionare i locali potrà prendere appuntamento, da concordare con l’area Patrimonio, rivolgendosi al numero 0733.641302. Il termine di presentazione delle offerte è fissato per le 13 del 28 dicembre. Il bando completo è disponibile sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.sanseverinomarche.mc.it.