Bando per le attrezzature sportive. Cingoli ottiene 15mila euro

"I 14.780 euro che verranno investiti per un utilizzo ottimale del palasport comunale – precisa il sindaco Michele Vittori – confermano quanto siamo interessati alla promozione del valore culturale, educativo e sociale dell’attività sportiva quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute".

Il riferimento finanziario e le sottolineature di Vittori, sono conseguenti all’esito positivo della partecipazione del Comune all’avviso emanato lo scorso settembre dalla Regione, riguardante la possibilità di ottenere contributi finalizzati all’acquisto di attrezzature sportive. Il Comune ha pure provveduto a pubblicizzare il bando, sensibilizzando tutte le associazioni sportive locali (infatti il Moto club "Armando Fagioli", partecipando in autonomia allo stesso bando regionale, si è aggiudicato un finanziamento che coprirà parte delle spese per l’acquisto di nuove pedane di partenza da installare nel crossodromo Tittoni) e con la sua partecipazione ha ottenuto un importo del contributo regionale pari al 75 per cento dei 14.780 euro.

Il restante 25 per cento sarà integrato con la disponibilità risorse del bilancio municipale. Nel palasport verranno ripristinate alcune attrezzature danneggiate, risultate quindi non più idonee per l’uso.

Gianfilippo Centanni