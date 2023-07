Bando ’sport e periferie’ 2023 "Occasione da non perdere"

"Bando sport e periferie 2023: vietato fallire!". E’ questa la raccomandazione che il Partito Democratico di Potenza Picena rivolge all’amministrazione comunale, tramite un comunicato stampa diffuso nelle ultime ore.

"L’impianto sportivo di calcio ubicato a Porto Potenza da anni richiede importanti manutenzioni straordinarie per recuperare funzionalità e decoro, ma i grandi progetti delle amministrazioni Acquaroli e Tartabini-Casciotti non sono mai stati realizzati – affermano i Dem nella loro nota ufficiale -. La necessità sono note e molteplici: un campo in sintetico, l’illuminazione per utilizzarlo nelle ore serali, un recupero degli spogliatoi che cadono a pezzi, lo spostamento della tribuna dal lato opposto a quello attuale. Un progetto esiste già, da ben oltre un anno. Basterebbe una veloce revisione, soprattutto a livello di aggiornamento prezzi, per averlo pronto e poter mettere mani all’opera".

Il Pd osserva poi che "molti comuni, anche vicini, hanno investito nelle strutture sportive recuperando risorse a fondo perduto con il ’bando sport e periferie’, tantissimi quelli della nostra provincia. Potenza Picena è riuscita a non ottenere mai alcuna risorsa da questo bando particolarmente conveniente – aggiunge ancora il Partito Democratico nel comunicato stampa -, mancando l’obiettivo per altri interventi come il centro sportivo a San Girio". ’Sport e periferie’ 2023, sarà finalmente la volta buona?

La nota del Pd termina, infatti, ricordando che è stato pubblicato il nuovo bando. "Le domande si potranno caricare nella piattaforma a partire dal 1 settembre, ed essendo un bando che assegna risorse ammettendo progetti in base all’ordine di arrivo, è chiaro che chi vuol essere finanziato deve farsi trovare pronto. Un’occasione simile non può essere sprecata". Il Pd promette che solleciterà ancora l’amministrazione comunale affinché predisponga tutti gli atti nel minor tempo possibile e partecipi al bando affinché possano arrivare al Comune risorse molto utili per sistemare gli impianti sportivi, a cominciare da quello di Porto Potenza.

Giorgio Giannaccini