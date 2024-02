Bando "vita indipendente" per i disabili

È aperto il bando per la presentazione delle domande finalizzate alla realizzazione di progetti personalizzati di "vita indipendente ministeriale", rivolto a persone con disabilità in situazione di gravità, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, residenti nei comuni afferenti agli Ambiti Territoriali Sociali della provincia di Macerata. "Un’occasione importante per promuovere l’autonomia di vita delle persone con disabilità grave e dare loro la possibilità di avere qualcuno che gli consenta di avere una quotidianità il più possibile indipendente e autonoma; questo significa porre l’accento sulla dignità della persona e supportarla nel proprio progetto di vita con i suoi desiderata, con le sue potenzialità e con le sue aspettative – ha commentato l’assessore Francesca D’Alessandro (nella foto) –. In questo modo le persone con disabilità grave saranno messe nella condizione di potersi sperimentare attraverso una figura dedicata che rappresenterà un appoggio e un sostegno concreto". La durata dei progetti è di otto mesi, con decorrenza dal primo maggio al 31 dicembre. Il bando disponbile sul sito del Comune, dove possono essere scaricate le domande che devono essere trasmesse tramite Pec all’indirizzo montiazzurri@pec.it entro e non oltre le ore 12 del 26 febbraio. Le domande possono essere consegnate anche a mano nella sede dell’Ambito territoriale sociale, ente capofila Unione Montana dei Monti Azzurri in via Trento e Trieste a San Ginesio. Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti all’ufficio di Ambito territoriale sociale, al numero 0733/256538 o via mail, scrivendo ad ambitosociale@comune.macerata.it.