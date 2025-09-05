Bar aperto ai non soci. Associazione nei guai

Vendeva bibite e alimenti come se fosse un normale bar, aperto al pubblico, ma era una associazione sportiva. Scatta il blitz delle Fiamme gialle. Nel corso di un controllo svolto dalla Guardia di finanza e dai carabinieri di Camerino, è stata scoperta una associazione sportiva dilettantistica di calcio e calcetto che somministrava bevande e alimenti anche ai non soci. Nel corso degli accertamenti svolti dai militari sono stati identificati gli avventori presenti in quel momento e sono stati effettuati i relativi riscontri con la documentazione associativa: sono state rilevate criticità sull’attività effettivamente svolta dall’associazione.

Infatti, è emerso che il sodalizio sportivo operava come un normale bar aperto al pubblico, con somministrazione di bevande e alimenti a persone non iscritte all’associazione, e per finalità estranee a quelle previste. Inoltre, i finanzieri della tenenza di Camerino hanno preso in esame tutta la documentazione presente nei locali, tra cui appunti extracontabili che comprovavano gli incassi, e hanno acquisito informazioni dai clienti e dal rappresentante pro-tempore dell’associazione per individuarne meglio il corretto inquadramento fiscale. Saranno svolti ulteriori approfondimenti per rilevare eventuali irregolarità che potrebbero comportare per la associazione sportiva in questione la perdita della qualifica di ente non commerciale e dei relativi benefici fiscali previsti dalla legge con il conseguente obbligo di versare le imposte dovute e le corrispondenti sanzioni amministrative.