Bar dei Pini, nuova vita con l’Anffas. Lavori nel vivo: apertura a dicembre

Quando aprirà? La domanda si impone a chi percorre viale Martiri della Libertà o entra nel parco del Campo dei Pini. È tutto perfetto per accogliere la riapertura dello storico bar in uno dei luoghi di aggregazione più cari ai maceratesi. Ci si fermava prima e dopo aver raccolto i pinoli, essere saliti in altalena, aver fatto atletica o allenamenti, giocato a calcio, letto un libro o il giornale, fatto due chiacchiere e respirato aria buona. Il cartello affisso all’ingresso del "bar dei Pini" riporta la data inizio lavori del 24 luglio e ammicca a quella di fine lavori: il 9 dicembre, una felice promessa attesa da molti. Anffas sta portando avanti i lavori per uno dei progetti per l’inclusione lavorativa che sarà affidato all’impresa sociale Tuttincluso Srl. "Una serie di circostanze – spiega Marco Scarponi, presidente dell’Anffas di Macerata – di genere organizzativo e logistico hanno portato a procrastinare la data inizialmente fissata per la scorsa primavera. Finalmente i lavori stanno andando a spron battuto e siamo ottimisti sul fatto che il bar sarà inaugurato prima di Natale". Fra il progetto iniziale e quello attuale si sono aggiunte delle piacevoli novità fra cui un notevole ampliamento degli spazi. Ciò porterà a rendere ancora più accogliente la struttura. "Manca davvero poco – conclude Scarponi – a che venga restituito alla città un luogo storico. Il risultato sarà un bellissimo posto che si distinguerà per professionalità e qualità".