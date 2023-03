Bar e stabilimenti aperti da domani

Stabilimenti balneari e, in generale, tutte le attività stagionali di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, aperti da domani al 2 novembre. Lo stabilisce un’ordinanza emessa dal sindaco, sulla base della legge regionale, e che norma le condizioni per il lavoro svolto in forma stagionale. Viste le richieste fatte pervenire, come avviene ogni anno, dagli operatori balneari, spiagge aperte tra pochi giorni e chi è già pronto per dare il via alla stagione può cominciare prestissimo a offrire servizi sotto il profilo turistico. Il meteo però non sempre aiuta. Gli armadi sono ancora pieni di indumenti invernali e la quasi totalità degli operatori balneari, perlomeno a Civitanova, in questo periodo è impegnata a mettere mano alla ristrutturazione e alla riqualificazione delle strutture e la maggioranza degli stagionali ripartirà ad aprile.