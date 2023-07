Bar "La Pistacoppa" chiuso per un mese, il racconto di Nicola Pietrani

"La gente si ubriaca dove spende meno, poi viene a creare problemi nel mio bar e alla fine a rimetterci sono io. Vorrei proprio capire come posso fare a gestire una situazione del genere". Nicola Pietrani, titolare del bar "La Pistacoppa" in piazza Nazario Sauro, davanti allo Sferisterio, vuole dare la sua versione dopo che la Questura ha chiuso il suo locale per una settimana. Il provvedimento è scattato in seguito a un danneggiamento avvenuto un mese fa, e a una aggressione la settimana scorsa. "Lavoro da 30 anni – racconta lui -, tra il bar in piazza Mazzini e quello in piazza Nazario Sauro ho otto dipendenti, quattro dei quali ora staranno a casa. Per me la chiusura per sette giorni è una grossa perdita, e per evitarla non so davvero cosa fare. Spesso infatti le persone, che poi sono in genere sempre gli stessi soggetti ormai noti a tutti, si ubriacano con le birre a basso prezzo che non trovano da me, poi passano davanti al mio bar, si fermano con qualcuno che conoscono e qui creano i problemi. Noi siamo le vittime di questa situazione. Un mese e mezzo fa, una persona si è seduta con alcuni amici ai nostri tavolini con il cibo preso altrove, una mia collaboratrice gli ha spiegato che non poteva fermarsi, e ci hanno sfasciato la vetrina. L’ultimo episodio invece riguarda una persona che conosciamo da anni, viene spesso qui e non ci sono mai stati problemi. L’altra sera, si era messo a tirare tazzine ai clienti; una ragazza che lavora qui è andata a dirgli di smettere e lui è esploso. È dovuto intervenire il mio gelataio per fermarlo. Alcuuni dipendenti hanno più polso e riescono a tenere a bada i clienti, io dico sempre a tutti di chiamare il 112 se qualcosa non va, ma se un ubriaco perde la testa noi cosa dobbiamo fare"? La notizia della chiusura del bar ha scatenato molti commenti sui social, che però Pietrani rispedisce al mittente. "Molti parlano senza conoscere la verità. Io non posso impedire a una persona di entrare. Posso non servire da bere a chi è ubriaco, e infatti ci regoliamo sempre così. Ma la maggior parte dei nostri clienti sono persone normalissime, che hanno sempre frequentato il bar del Riccio e vorrebbero poter continuare a farlo in tranquillità".

p. p.