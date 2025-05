Bar Mariò e Anffas insieme. Musica, risate e solidarietà

Stand-up comedy, musica, panini, birra e porchetta per un pomeriggio festoso organizzato dagli operatori della cooperativa il Camaleonte, in collaborazione con l’Anffas Civitanova e con il Bar Mariò. Il party, aperto a tutti, vedrà la partecipazione degli ospiti del centro di via Trilussa. L’appuntamento è per sabato dalle 15 alle 19.30, al bar Mariò di via Lazio. Lo storico locale ospiterà l’evento dal titolo "Magnao Magnao 2.0", una festa aperta a tutti dove divertirsi assieme ai ragazzi dell’Anffas, il centro che, da oltre quarant’anni, è vicino alle famiglie di persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo.

Tra gli scopi della giornata quello di raccogliere fondi da destinare ai residenziali del centro Anffas, e regalare loro gite fuori porta ed esperienze ludiche. Ad animare con la musica ci saranno i Talk Radio, insieme con Franco Nardi. Si potranno gustare panini con porchetta e salame, formaggio e verdure, bevande varie fra cui anche birre alla spina. Per l’occasione sono state stampate delle t-shirt acquistabili. E ci sarà uno spettacolo di standup comedy di Davide Marini. "Seconda edizione ma stessi obiettivi – hanno detto gli organizzatori –, creare, con lo spirito dell’amicizia, un evento fuori sede per gli ospiti del residenziale dell’Anffas. Un’iniziativa spontanea che coinvolge anche amici e conoscenti esterni al centro. Un ringraziamento particolare a Marco Ciminari, titolare del Bar Mariò, all’Anffas ed alla cooperativa per aver sposato l’idea".