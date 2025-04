Bar Teatro e Barlume: serate in musica

Pasqua in musica. Questa sera, al Bar Teatro di Villa Potenza di Macerata, ad aprire le danze sono i The Hard Beat; a seguire, sul palco saliranno i Perfect Strangers (nella foto), band che non si limita a "coverizzare" i Deep Purple, ma li onora con un tributo autentico, costruito con mani e cuore da musicisti che con i membri originali hanno diviso palchi e sogni. Domani, al Barlume di Sambucheto (Montecassiano) dalle 18 è la volta degli Stuff Enuff. Lunedì al Bar Teatro, Villa Potenza dalle 21 concerto dei Kreep Live Music Group. "Fondata dal compianto Paolo Pasquini, la band è un pezzo di storia della scena musicale locale, una cometa tornata a brillare, capace di riunire amici e musicisti, strumenti e ricordi, in un unico grande abbraccio sonoro – anticipano gli organizzatori -. Sarà una serata sospesa tra emozione e memoria, presentata dalla raffinata voce del soprano Alessandra Gattari".