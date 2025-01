Bara all’esame per la patente: condannato

Si era presentato alla Motorizzazione per sostenere l’esame per prendere la patente con un micro-auricolare nell’orecchio e due telefoni cellulari. Ieri in tribunale a Macerata è stato condannato a quattro mesi un pakistano di 42 anni, Hussain Shah Shahid. L’episodio risale al 2021. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Sabina Antognozzi, il pakistano, dopo essersi iscritto all’esame di teoria, si era presentato con due cellulari, con relative sim card inserite, collegati tramite dispositivo bluetooth e un dispositivo microauricolare al telefono di un ignoto complice, che gli aveva suggerito le risposte. Ma era stato scoperto dal funzionario. Il suo atteggiamento aveva destato dei sospetti: l’uomo aveva chiesto il supporto audio, vale a dire le cuffie, e aveva cominciato a rispondere alle domande di teoria. La sensazione era che le stesse buttando a caso, e infatti erano tutte sbagliate. Prima di consegnare, però, aveva riletto le domande e le risposte quasi ad alta voce, annuendo di tanto in tanto mentre andava a posizionare la risposta corretta. Come se stesse parlando con qualcuno. Sul posto, dopo la segnalazione, era arrivata la polizia. Ieri in tribunale il giudice Barbara Angelini ha condannato il pakistano a quattro mesi. Era difeso dall’avvocato Caterina Francia, sostituito dal collega Pierfrancesco Tasso.

Chiara Marinelli