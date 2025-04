"Bara de notte" a Porto Recanati. In corteo religione e tradizione

Anche stavolta non ha deluso le aspettative la "Bara de notte", la storica processione che si tiene il venerdì santo a Porto Recanati. L’altra sera sono stati tanti i cittadini che hanno partecipato alla cerimonia, affollando il centro. Prima c’è stata l’uscita della bara dalla chiesa di San Giovanni Battista, sostenuta come da tradizione da dodici "sciabbegotti". Dietro il corteo dei fedeli e le autorità civili e militari, tra cui il sindaco Andrea Michelini e la banda musicale cittadina che hanno fatto il giro di corso Matteotti e delle vie del centro, seguendo le 14 tappe della Via crucis, fino al ritorno a San Giovanni. Una processione davvero sentita dalla popolazione e che affonda le sue origini nel 1783.