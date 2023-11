Barbara Antolini nuova coordinatrice di Forza Italia di Macerata. La nomina è stata decisa da Francesco Battistoni, commissario regionale del partito. "In accordo con il commissario provinciale di Macerata Gianluca Pasqui – dichiara il vicepresidente della commissione Ambiente della Camera – ho nominato la nuova coordinatrice per la città di Macerata nella figura dell’avvocatessa e consigliera comunale Barbara Antolini. Ringrazio Michele Bacchi per l’ottimo lavoro svolto in questi anni. Barbara oggi ricopre la carica di consigliere del Comune di Macerata e ha quindi maturato un’importante esperienza nel campo politico dimostrando un fedele e storico attaccamento al nostro movimento. Sono certo che con le sue numerose iniziative, saprà guidare il partito a Macerata con equilibrio e impegno lanciando Forza Italia in ottica futura come il partito di maggior affidabilità nel territorio, sotto la guida del nostro segretario nazionale Antonio Tajani".