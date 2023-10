Barbara sempre in viaggio a 104 anni: "È innamorata del Maceratese"

Barbara Breitfuss è nata il 6 dicembre 1919: austriaca, di Salisburgo, è innamorata di Macerata, delle sue colline, dei suoi piatti tipici. Ha 104 anni ma non si ferma un attimo: ama molto viaggiare e infatti ora sta soggiornando a Villa Cortese a Chiesanuova di Treia. L’altra sera è stata a cena alla trattoria Da Rosa, in centro a Macerata, dove è stata accolta a braccia aperte dal titolare Elio Vincenzetti. Periodicamente Breitfuss viene nelle nostre zone, quando passa troppo tempo in Austria lontana dal Maceratese dice: "È ora di venire lì da voi". E così riparte, pronta a vivere una nuova avventura. La figlia di Breitfuss, Margit, è molto amica della moglie di Elio, Brigitte. "Ci siamo conosciute al lavoro a Salisburgo – racconta Birgitte –, tantissimi anni fa, e dopo siamo sempre rimaste in contatto. Devo dire che sua mamma è eccezionale. Fino a qualche anno fa ancora scalava le montagne vicino a Salisburgo, fino ai 2.000 metri di altezza, di certo non si lascia spaventare dall’età o dalla fatica. È stata una grande sportiva". Non solo la passione per la montagna. "Barbara ama moltissimo viaggiare – prosegue Brigitte –, uno dei suoi desideri era di lanciarsi con il paracadute ma non è riuscita a realizzarlo". Per ora. Da Rosa, l’altra sera, Barbara ha mangiato di gusto: "Le piacciono moltissimo le lasagne, ma anche la faraona e il dolce, ad esempio". Da Salisburgo è venuta già da co-pilota insieme con la figlia, su una Volkswagen Tiguan. Si trova molto bene qui, raccontano i suoi amici. "Le fa sempre molto piacere venirci a trovare e noi siamo onorati di averla al nostro fianco, è una forza".

Chiara Gabrielli