Barboni, quando la pesca diventa fotografia

di Nicholas Masetti

La domenica sera Mario Barboni è sempre sul molo di Civitanova. Equipaggio da pescatore, saluta la famiglia, è pronto alla navigazione. A differenza dei colleghi però porta la macchina fotografica. La custodisce con gelosia perché del "mestiere bisogna farne un’arte". Così sale sul peschereccio e va a vivere quella che per lui è una passione, oltre che una combinazione di lavori. Ovvero pescare e fotografare. Barboni ha 48 anni e la sua vita l’ha dedicata perlopiù al mare. Una tradizione familiare, tramandata da nonno Renato a babbo Enrico, e poi a lui e al fratello Renato. I due salgono sul peschereccio ’Braveheart’. Un nome, una garanzia, perché "bisogna lottare per la libertà".

Barboni ha gli occhi lucidi, si racconta dal terrazzo di casa sua, mentre scorre gli scatti che segnano il suo mestiere. Bianco e nero, nessun colore. Poco pesce, nel mirino ci sono le persone. Obiettivo "raccontare cosa siamo, mostrare cosa facciamo, dare voce a tutti i pescatori attraverso gli occhi, far vivere lo spazio, il tempo e le situazioni". E dire che la macchina fotografica Barboni non sapeva cosa fosse: "Sono pur sempre un amatoriale". Terza media, ramo elettronica. I fili però rischiano di staccarsi da quello che la famiglia fa e vive. Così prova il mare e il porto, dove ci è nato, "anche se volevo lasciar perdere, venivo dalla scuola e gli orari e l’idea di vivere giorno e notte fuori era una cosa diversa". Poppa più, prua meno, la scelta è dietro l’angolo. Così riconosce il sacrificio, per lui uno stile di vita, "perché la passione è amore, ti ripagherà sempre, nonostante tutte le fatiche". Maltempo, onde, sole, mare piatto. La sua settimana finisce e inizia sempre lontano dalla famiglia, a condividere ogni singolo momento con altre persone, fratelli di navigazione. La moglie Yuranis ascolta, lo stimola, è vicina anche nelle notti dove il telefono non prende, a distanza di miglia dalla costa.

Domani trentasei dei suoi scatti saranno esposti in una mostra (’Gente di mare’) allo Scalalaggio Anconetani, nell’ambito di quello che vuole spiegare la manifestazione GustaPorto, ovvero lo spettacolo del mare. Dietro la sua inquadratura ci saranno i maestri d’ascia (ci saranno i fratelli Antonio e Simone Santini per le dimostrazioni), i retinanti e la pratica dell’impiombatura. Rinviata invece a data da definirsi quella all’hotel Dimorae (’Mare aperto’). Nelle sue immagini ci sono pescatori, mani, barche, "perché per noi fare questo è un mondo, un mestiere, non sempre un lavoro. Una cosa unica, che non va in base al porto. Con i miei scatti voglio proprio abbattere queste barriere, vorrei che fossimo tutti un’unica voce". Poi un excursus sulla professione, "dove ci sono sempre meno giovani che hanno poca voglia di impegnarsi in questo duro mestiere. Con il tempo, piano piano, questa pratica potrebbe perdersi". Sul peschereccio con lui salgono, rispetto ad anni fa, più stranieri, segno di come siano cambiati i porti e i tempi. "Hanno una grande voglia di faticare, noi abbiamo un tunisino e un afro portoghese", prosegue Barboni.

Le sue immagini hanno proprio questa finalità: descrivere momenti, da far vedere alle nuove generazioni, a chi non conosce, a chi pensa in maniera negativa ai pescatori. Ma anche per immortalare momenti di fatica, di situazioni complesse e delicate. "Tu si ’o mare" cantava Domenico Modugno, quell’artista che accompagna Barboni mentre sistema le fotografie. I suoi scatti sono arrivati a Gallipoli, Manfredonia, Chioggia, Anzio. "Mi piace visitare i porti, spero di andare presto in Bretagna e in Normandia". Con la macchina fotografica sempre nello zaino. "L’ho dimenticata una volta, è corsa mia moglie a portarmela", conclude sorridendo.