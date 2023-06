Barca da diporto nel lago recuperata dai pompieri

Di solito i pompieri usano l’acqua per spegnere gli incendi. Invece ieri mattina si sono dovuti impegnare per evitare che subisse pregiudizievoli impedimenti la regolarità del deflusso dell’acqua che, massimo è il livello dell’invaso, si scarica da uno dei bocchettoni della diga di sbarramento del Lago di Cingoli. Allertati dal personale di custodia del bacino, i vigili del fuoco del distaccamento di Apiro sono intervenuti, verso le 11, per recuperare una barca da diporto, che, disancoratasi da una sponda, raggiungendo un lato della diga rischiava d’incagliarsi pericolosamente in uno degli imbocchi della chiusa. I pompieri sono scesi in acqua, con un verricello hanno imbrigliato l’imbarcazione traendola in secca, rinvenendo anche uno spezzone di 4 metri di plastica.

g. cen.