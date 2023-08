Barfly, pezzo di storia recanatese Concerto con i gruppi di un tempo

di Antonio Tubaldi

L’iconico Barfly, fa ritorno a Recanati, almeno per una serata, grazie all’iniziativa del suo fondatore, Rossano Valentini, che, tornato dal Perù per una vacanza, dove adesso abita e gestisce un ristorante, ha proposto all’amministrazione comunale un concerto per ricordare un pezzo di storia recanatese. L’appuntamento "Remember to fly" è per mercoledì alle 21 in piazza Leopardi (ingresso libero) grazie anche all’impegno dell’amministrazione comunale e della Pro Loco cittadina.

"Non è un’operazione nostalgica – tiene a precisare Valentini – perché, ricontattando gli artisti di un tempo, mi sono accorto che c’è un movimento ancora vivo, magari un po’ nascosto, ma entusiasta e pronto a rimettersi in gioco".

"La gente ricorda con piacere il Barfly – aggiunge –, ma anche tutto il movimento creato in quel periodo, un underground dell’epoca che ancora oggi vive. Ho visto una disponibilità e una determinazione per organizzare questo evento che mi hanno sorpreso".

Sul palco, insieme a Valentini, si esibiranno i gruppi di un tempo e non solo "che hanno cominciato al Barfly facendone il loro trampolino di lancio. Ci sarà gente che non vedo da 25 anni – spiega –, perciò l’emozione sarà grande": Gianni Marasca quartet, Sottozero, Les Antipop, Sambene (ArsLive), D’Autore, Lothlorien e Funk Sinatra. "È stata una bella sorpresa questa proposta – commenta il sindaco Bravi durante la conferenza di presentazione dell’evento –. L’esperienza del Barfly sarà ricordata con piacere da chi ha qualche anno in più e sin da subito c’è stato entusiasmo anche fra chi oggi magari non suona più e prenderà la palla al balzo per rimettere le mani sugli strumenti".

Il locale, nato nel 1987, nel 1991 si è trasferito nell’ex discoteca del Venieri e lì è iniziata la collaborazione con Mauro Binci, Mirko Corvatta e altri "che mi hanno aiutato a costruire tutto ciò che poi fu, in particolare le esibizioni di artisti dal vivo con esperienze musicali di alta qualità. La passione ancora oggi mi porta a dire che tutto ciò che è stato fatto ha lasciato un segno". "Anche io ricordo il Barfly e lo frequentavo quando facevo l’Accademia delle Belle Arti a Macerata – ricorda Rita Soccio, assessore alla cultura –. Belle serate e ottima musica: è stato un punto di riferimento per tanti giovani e per la musica marchigiana. Rivivere quelle emozioni sarà bellissimo per tutta la cittadinanza e per le persone dei territori limitrofi".