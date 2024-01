Barista, magazzinieri, mulettisti e falegnami

Centro per l’impiego di Tolentino. Bar cerca un/a barista part time con almeno una minima esperienza nel ruolo, disponibilità anche nei fine settimana. Sede di lavoro: Caldarola (codice offerta 167765, scadenza 19 gennaio). Aziende settore produzione cercano magazzinieri esperti, mulettisti/carrellisti, falegnami e addetti installazione infissi. Sedi di lavoro: Treia e Macerata (codice 138023, scadenza 21 gennaio). Impresa edile cerca manovali esperti e/o in età di apprendistato automuniti. Sede di lavoro: San Ginesio e altri cantieri in provincia (codice 154330, scadenza 21 gennaio). Azienda cerca un autista di betoniera, con patente C+CQC. Sede di lavoro: Matelica e cantieri in provincia (codice 173106, scadenza 22 gennaio). Azienda metalmeccanica cerca un operaio per la manutenzione di estintori anche prima esperienza. Sede di lavoro: Castelraimondo (codice 391441, scadenza 22 gennaio). Azienda settore impiantistica cerca elettricisti e termoidraulici (codice 12224, scadenza 22 gennaio). Inviare curriculum a: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it.