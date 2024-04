Baristi e pasticceri disponibili anche nei fine settimana

Panificio/pasticceria cerca un/a barista esperto/a e/o anche prima esperienza in età di apprendistato disponibile su turni. Sede di lavoro: San Severino (codice offerta 137338). Cooperativa sociale cerca un addetto alla manutenzione del verde part time. Sede di lavoro: Camerino (codice offerta 50882). Bar cerca un/a pasticcere/a esperto/a e un/a barista/banconista con almeno una minima esperienza nel ruolo e con disponibilità anche nei fine settimana. Sede di lavoro: Tolentino (codice offerta 11145). Struttura settore ristorazione di San Severino cerca un/a cuoco/a, un/a aiuto cuoco/a, personale di sala (codice offerta 521734). Impresa di costruzioni cerca tecnici di cantiere, gruisti, escavatoristi, autisti con patente C per provincia di Macerata (codice offerta 24195). Inviare curriculum, specificando codice offerta, a: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it