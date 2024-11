La baronessa e l’uomo dei misteri: “Aspettava in auto fuori dal rifugio, ricordo che era un tipo robusto”

Macerata, 6 novembre 2024 – All’epoca disse agli investigatori di aver visto un uomo che stava aspettando in auto, fuori dal suo locale, la baronessa Rothschild, Jeannette Bishop May, con la segretaria Gabriella Guerin. E lo conferma ancora oggi. Ma l’identità di quell’uomo misterioso è tuttora sconosciuta. Ortelio Valori, titolare dell’Hotel Sibilla, nel 1980 aveva 38 anni. Il 29 novembre di quell’anno Jeannette Bishop May, 40enne inglese ex moglie del banchiere Evelyn Rothschild, e la sua assistente Guerin, 39enne friulana che le faceva da interprete, sparirono da Sarnano.

“Quel pomeriggio passarono al rifugio Sibilla per un caffè e un punch – ricorda l’82enne Valori –. Un uomo robusto le stava aspettando fuori, in auto. Alle 16 iniziava già a fare buio. L’ho visto da lontano, non è entrato. Lo dissi al personale del soccorso alpino due-tre giorni dopo, quando iniziarono le ricerche, e poi anche ai carabinieri. In quegli anni fui interrogato pure a Roma. Venne a Sarnano e al nostro rifugio la troupe di Chi l’ha visto con Donatella Raffai”. Valori è stato convocato alla caserma dei carabinieri di Tolentino per essere ascoltato dagli inquirenti dopo la riapertura del caso. Oltre a lui, tra domani, venerdì, mercoledì 13 e giovedì 14, saranno ascoltate in tutto dieci persone. Domani toccherà anche al geometra Nazzareno Venanzi, che si occupava della ristrutturazione del casolare in contrada Schito acquistato dalla baronessa.

Questi la incontrò intorno alle 13, sempre il 29 novembre, in studio, fecero un aperitivo e, secondo la sua testimonianza, la May gli chiese se potesse accompagnarla in montagna nel pomeriggio. Venanzi le rispose che non poteva perché avrebbe dovuto sbrigare pratiche urgenti, ma fece presente che c’era già neve, invitandola a fare attenzione. Essendo passati 44 anni, tante figure chiave oggi purtroppo non ci sono più. Come Domenico “Mimmo” Perfetti, l’albergatore dell’Hotel Ai Pini, dove soggiornavano le due donne. “Era la terza volta per Jeannette May – raccontava nel documentario di Alessandro Galassi “Il posto della neve” –, ma mentre nelle altre occasioni era rimasta un paio di giorni, questa volta sarebbe dovuta restare per dieci-dodici giorni per comprare i materiali per sistemare la casa”. Dopo la scomparsa, il secondo marito della baronessa, l’imprenditore inglese Stephen May, dirigente di una catena di grandi magazzini, portò nell’albergo un indovino, “un mago”, per sapere che fine avessero fatto le due donne. Non c’è più neanche Vittorio Porfiri, che aveva venduto la casa di Schito alla May. “Era tanto brava – la descrive così nel video –, sembrava una donna come noi. Quei giorni faceva un tempo da lupi. Mancò la corrente per otto giorni”. Tre metri di neve. E la domanda, oggi come allora, da parte dei sarnanesi è: “Chi doveva incontrare, che interesse aveva ad andare in montagna in quelle condizioni?”.