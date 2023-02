Barricato in casa minacciava di uccidere il padre: chiesto l’abbreviato

Processo con il rito abbreviato e perizia psichiatrica per il montecosarese Gianluca Marzocco, sotto processo per la notte di follia dell’8 giugno scorso. Il 50enne deve rispondere delle accuse di sequestro di persona e lesioni ai danni del padre 84enne, e di resistenza, minaccia e lesioni ai carabinieri intervenuti per fermarlo, di danneggiamento e infine di detenzione di 24 grammi di cocaina. Quella notte, su richiesta di un familiare dell’uomo e dei vicini arrivò una richiesta disperata di aiuto: Marzocco si era barricato in casa e minacciava di uccidere il padre, legato su una sedia della cucina. Con un blocco di cocaina sopra al tavolo, da cui ogni tanto prendeva qualche dose, l’uomo era del tutto fuori controllo, girava scalzo per l’appartamento, tenendo nelle mani un coltello e una mannaia, di tanto in tanto colpendo il genitore e urlando frasi senza senso. C’erano volute oltre due ore per fermarlo: mentre qualcuno lo distraeva cercando di parlarci, era stata forzata una finestra, poi era stata tolta la luce e in quel momento di confusione i carabinieri avevano fatto irruzione. Marzocco li aveva aggrediti con i coltelli, ma con due scariche di taser, lo spray urticante e parecchio sedativo i militari erano riusciti a bloccarlo. Ieri mattina, in tribunale a Macerata, l’avvocato difensore ha chiesto il processo con il rito abbreviato, condizionato a una perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e di volere dell’imputato. Il giudice Giovanni Manzoni ha accolto la richiesta fissando al 15 marzo la prossima udienza, per incaricare uno psichiatra di valutare le condizioni di salute dell’imputato, e dunque se sia possibile accusarlo e condannarlo per quei fatti; in caso di incapacità, per lui potrebbe scattare comunque il ricovero in una struttura adeguata. Per il momento, il montecosarese resta in carcere.

Paola Pagnanelli