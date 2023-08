"Barriere architettoniche a Casa Leopardi"

di Antonio Tubaldi

Non è nuova, purtroppo, la dimora del poeta Giacomo Leopardi a critiche, anche assai dure, sulla presenza di insuperabili barriere architettoniche per chi ha difficoltà a camminare. Non ultima la protesta di Francesco Casalotti che proprio a fine luglio è stato in visita a casa Leopardi con la moglie affetta dal morbo di Parkinson e con grossi problemi di deambulazione. "Alla biglietteria – racconta l’uomo – ci hanno detto che per l’abitazione e la biblioteca c’erano da fare molti gradini e non c’era nessun ausilio per chi avesse delle difficoltà, mentre per il museo non c’erano problemi. Non è vero", sbotta il turista che non riesce proprio a capacitarsi come questo possa essere "un museo aperto al pubblico, sì al pubblico sano e degli altri chi se ne frega". La rabbia non si placa neanche con la considerazione che si tratta di un museo privato gestito dai discendenti del Poeta e che, essendo il palazzo una "dimora storica dalla vicenda costruttiva plurisecolare e sottoposta a vincolo architettonico – come si legge nel sito di casa Leopardi – presenta limitazioni oggettive per il superamento delle barriere architettoniche e per la fruibilità di alcuni spazi da parte delle persone con disabilità motorie. Per cui la biblioteca e il piano nobile di palazzo Leopardi risultano inaccessibili ai disabili in sedia a rotelle e sconsigliati alle persone con difficoltà motorie. Sono invece completamente fruibili gli spazi espositivi che ospitano il museo". Casalotti, però, rilancia la sua protesta coinvolgendo anche il Fai che ha inserito casa Leopardi fra i "luoghi del cuore". "Il Fai – scrive – dovrebbe stare attento a questo aspetto perché il patrimonio artistico paesaggistico italiano, che il Fai tutela nello spirito della costituzione, è di tutti i cittadini e non solo di quelli sani". Se è difficile risolvere il problema a monte, vista la particolarità del "patrio ostello", casa Leopardi assicura che c’è tutta la disponibilità del personale a dare una mano per garantire a tutti la massima fruibilità di quei luoghi, dove un giovane Giacomo ha vissuto, e che i disabili e i loro accompagnatori hanno diritto all’ingresso omaggio. Le sue rimostranze - a dire il vero - l’uomo le aveva già comunicate a casa Leopardi nella stessa giornata in cui è stato in visita con la moglie a fine luglio ricevendo, pochi giorni dopo, una e-mail di risposta in cui la direzione della dimora del poeta gli ha fatto presente, fra l’altro, che "dal 2016– anno in cui la Soprintendenza archeologica alle belle arti ci ha dato responso negativo alla richiesta di abbattimento delle barriere architettoniche – cerchiamo di venire incontro con un biglietto omaggio per visitare la mostra permanente in cui i disabili motori possono accedere grazie alle pedane". Casa Leopardi ha anche allegato il documento datato 2016 con la risposta della Soprintendenza riguardo l’abbattimento delle barriere architettoniche e fa presente che l’inaccessibilità ai disabili di alcune parti della Casa sono segnalate sul sito.