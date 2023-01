Barriere architettoniche, lavori a Sforzacosta "Il mio grazie alla giunta"

"Voglio ringraziare la giunta comunale e in particolare il Sindaco, Sandro Parcaroli, che aveva garantito a me, come esponente del Popolo della Famiglia, in campagna elettorale, il suo personale impegno per risolvere i problemi dovuti alle barriere architettoniche. Impegno recentemente a me riconfermato". Così Cristiana Di Stefano, esponente cittadina del Popolo della famiglia di Macerata, commentando il via libera al restyling di strade e marciapiedi a Sforzacosta, iniziato dal Comune di Macerata. "Il mio personale ringraziamento va anche ad Andrea Marchiori e a Paola Pippa che non si sono risparmiati per permettere l’inizio di questa “battaglia di civiltà”, mia e del mio partito, oltre che loro, e si adoperano perché giunga presto a buon fine".