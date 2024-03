Bartali, campione in bici e dal grande cuore. È stato dichiarato "Giusto tra le nazioni"

"Il bene si fa ma non si dice", è questa la frase che rappresenta di più Gino Bartali, ma conoscete la sua storia? Noi ragazzi della terza media, della scuola secondaria di primo grado di Montefano, abbiamo avuto il piacere di incontrare Gioia, la nipote del campione Bartali.

Bartali è nato a Ponte a Ema il 18 luglio 1914 e con lui la passione per la bicicletta. Ha infatti ricevuto la prima bici da bambino, quando, iscritto a una scuola di Firenze, doveva percorrere la strada da casa a scuola e viceversa e, non avendo la possibilità di prendere l’autobus, i genitori gli hanno così comprato la prima bici di seconda mano. Entusiasta per questo sport, appena possibile, è andato a lavorare nella bottega di un amico del padre che riparava le bici. Un giorno, notate le straordinarie doti atletiche del suo operaio, il proprietario ha detto al padre che Gino aveva un grande talento. Così quel ragazzo ha iniziato la carriera che lo ha portato a cogliere prestigiosi risultati.

Nel 1945, scoppiata la Seconda guerra mondiale, Bartali era già uno dei campioni indiscussi del ciclismo italiano. Un giorno il vescovo di Firenze gli ha fatto una proposta particolare: il vescovo era anche a capo di un’organizzazione che aveva il compito di portare fuori dall’Italia gli ebrei ricercati dai fascisti. Serviva un postino che portasse in giro per la Penisola dei documenti falsi che avrebbero aiutato uomini, donne e bambini ebrei a scappare dalla dittatura fascista. Fu così che a Bartali è stato affidato questo ruolo il quale, con la scusa di allenarsi, ha salvato la vita di centinaia di persone portando questi documento.

Era un uomo estremamente umile, ma “grande“, dichiarato "Giusto" dallo Stato di Israele e conosciuto in tutto il mondo sia per le gesta sportive sia per quelle umane. Il suo esempio è più attuale che mai e ci insegna che nella vita tutti possono diventare, con umiltà e coraggio, persone di grande rilevanza perché, come sempre amava ripetere, "Le vere medaglie si attaccano al cuore e non alla giacca".

Cristian Caporaloni 3ªC,

Giulia Trillini 3ªC