Bartocci brilla tra le stelle della cucina

Dalle "100 Eccellenze Italiane" (a Montecitorio) alle "5 Stelle d’Oro della Cucina Italiana", in Puglia. Protagonista il giovane Daniele Bartocci (nella foto), originario di Porto Recanati e giudice del programma tv "King of Pizza" su Sky. Oggi sarà ospite all’hotel Leone Messapia di Lecce, per un grande evento dedicato all’eccellenza enogastronomica italiana, alla presenza del governatore della Puglia Michele Emiliano. Lì si terrà l’illustre "Premio 5 Stelle d’Oro della Cucina Italiana", organizzato da Aic (Associazione Italiana Cuochi) con chef stellati e importanti protagonisti del settore food. E quest’anno il premio sarà assegnato, tra gli altri, proprio al giovane food manager e giornalista Daniele Bartocci, pluripremiato professionista del settore alimentare. Per Bartocci sarà così l’ennesimo prestigioso riconoscimento, dopo essere stato premiato di recente a Montecitorio, insieme a Giorgio Calabrese, durante la manifestazione "100 Eccellenze Italiane", senza dimenticare il "Food and Travel Awards" a Ugento (Lecce) e "Le Fonti Awards" alla Borsa di Milano. "Sono orgoglioso di questo riconoscimento a Lecce – dichiara Bartocci –. Uno stimolo in più per continuare con tenacia il mio percorso professionale".