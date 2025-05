Barumba Caffé, festa per i 20 anni

Taglia il traguardo dei venti anni di gestione il Barumba Caffè di Vanessa Bedini. "Con immensa gratitudine nel cuore, desidero ringraziarvi per aver camminato al mio fianco dal 15 maggio 2005, quando ho aperto le porte di questa attività con un sogno e tanta passione. Ogni cliente è un membro della mia piccola grande famiglia e senza la loro fiducia, affetto e costante supporto, questo traguardo non sarebbe stato possibile". Con queste parole, e con una grande torta, ha festeggiato la ricorrenza insieme ad amici e clienti che ogni giorno da lì passano per un buon espresso e per ristorarsi. In quel locale di corso Garibaldi ne sono stati serviti di caffè da quando, decenni e decenni fa, era in mano allo storico proprietario Damiano, che oggi non c’è più. Vanessa ha ereditato la tradizione del bar che sta portando avanti con il suo stile e con venti anni in più sulle spalle.