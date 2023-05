Bascioni il consigliere più votato Burocchi: "Deleghe per tutti"

"Coinvolgeremo i consiglieri con l’assegnazione di deleghe specifiche su temi come turismo, sport, salute, attività ricreative. Insieme alla collaborazione preziosa delle associazioni locali". Sono le parole del sindaco di Penna San Giovanni, fresco di rielezione, Stefano Burocchi. Ha riconfermato la giunta, quindi Stefania Cardinali vicesindaco e Graziano Bascioni assessore. Queste le preferenze per ciascun candidato: Graziano Bascioni (47), Stefania Cardinali (29), Claudia Santancini (8), Ruggero Cutini Calisti (10), Eleonora Lautizi (14), Iulian Gherman (18), Mary Montevidoni (8) e Luana Bassetti (26). Essendo la sua lista civica ("PSG Burocchi Sindaco") l’unica in lizza, tutti hanno accesso al Consiglio comunale. E il primo cittadino ha intenzione di fare "gioco di squadra" appunto attraverso deleghe su argomenti strategici. Per Burocchi si tratta del quarto mandato.