Basilica di San Nicola, c’è il finanziamento di 4,5 milioni

Con il decreto del commissario straordinario di mercoledì, è stato stabilito ufficialmente il finanziamento per i lavori della Basilica di San Nicola, a Tolentino: 4.454.847,51 euro. In confronto a quanto previsto, sono stati aggiunti in pratica 226.336,52 euro quale fondo integrativo. "Ringrazio il commissario Guido Castelli – afferma l’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti – per la celerità con cui ha garantito la realizzabilità dell’intervento, insieme agli uffici dell’Usr. Ringrazio, inoltre, l’ufficio dei lavori pubblici che ha contribuito al raggiungimento di questo risultato con l’auspicio di poter avviare quanto prima il cantiere, subito dopo le festività dedicate a San Nicola". La speranza quindi è vedere la prima gru dopo le Feste del Perdono di San Nicola, che ricorrono a metà settembre. La navata principale è stata riaperta al culto nel dicembre 2018, mentre la facciata è tuttora avvolta da un telone che ne riproduce l’immagine a grandezza naturale. Con le scosse del 2016, il complesso monumentale della basilica aveva subìto diversi danni, anche rilevanti, tanto che l’edificio è stato riaperto solo dopo la messa in sicurezza di vari ambienti, tra cui la navata centrale, l’abside, il presbiterio, la sacrestia, la cappella delle Sante Braccia e il trecentesco Cappellone. Ora sono previsti anche interventi sul campanile, nella cripta che ospita il corpo del Santo, sulle murature esterne della navata centrale, dell’abside e della cappella del S.S. Sacramento e soprattutto sulla facciata della basilica. È stato redatto un piano di sicurezza che consentirà la normale attività di culto all’interno della basilica, contemporaneamente all’esecuzione degli interventi di ricostruzione e restauro, quindi senza interferire sulle funzioni religiose.