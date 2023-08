Basilica di San Nicola, muro riparato in 24 ore

Si sono messi subito al lavoro gli operai dell’ufficio tecnico del Comune di Tolentino dopo l’atto vandalico che ha interessato le mura della basilica di San Nicola. Come annunciato e con l’intento di evitare pericolosi crolli sulla strada sottostate e interessata dal un notevole traffico veicolare e pedonale, gli operai sono intervenuti per porre rimedio alla bravata ai danni di una porzione della recinzione del complesso monumentale della Basilica di San Nicola, dietro la ex scuola Bezzi e posta sulle mura della città. Quindi dopo poco meno di 24 ore la fessura è stata richiusa e sistemata, ponendo la recinzione metallica in sicurezza. A denunciare l’accaduto era stato il primo cittadino, Mauro Sclavi, riportando che alcuni ragazzi, con una sbarra di ferro, rinvenuta proprio nei pressi del manufatto, avevano scalzato i mattoni, aprendo una profonda fessura sul muro, indebolendo anche la portata muraria e rischiando che tutta la recinzione in ferro potesse cadere sulla via sottostante. Il fatto era stato denunciato ai carabinieri che hanno subito avviato le indagini per risalire agli autori di questo gesto. "Come avevo precedentemente comunicato – afferma ora il sindaco – abbiamo provveduto a riparare e chiudere il buco che era stato creato a seguito di questo atto vandalico sulla recinzione dell’area retrostante la Basilica di San Nicola, evitando possibili crolli e quindi pericoli a chi si trovava a passare sulla sottostante via Murat. Voglio ancora una volta fare appello a coloro che sono i protagonisti di questo gesto per invitarli ad incontrarmi per confrontarci sui motivi che hanno portato a compiere questo atto inutile quanto deprecabile. La porta del mio ufficio, come già detto, è aperta con l’intento di capire e soprattutto evitare loro complicazioni anche giudiziarie".