Basket in carrozzina: big match. Arrivano i campioni d’Italia

Oggi alle 15.30, il PalaPrincipi di Porto Potenza ospiterà il big match del massimo campionato di basket in carrozzina: la capolista Santo Stefano Kos Group affronta i campioni d’Italia in carica della Briantea 84 Cantù, secondi in classifica. È il confronto tra le due formazioni che, negli ultimi cinque anni, si sono divise il maggior numero di trofei, manifestando un elevato livello di gioco ed una vis agonistica notevole. I portopotentini hanno vinto tutte le otto partite finora disputate in campionato, la Briantea ne ha persa una, superata dall’Asinara Waves Porto Torres. Sabri Bedzeti, capitano degli adriatici, presenta in sintesi la sfida: "Loro sono molto bravi al tiro, noi abbiamo una difesa zone press molto efficace: dovremo limitarne le conclusioni a canestro e, contemporaneamente, cercare di essere incisivi in attacco. Noi siamo pronti, sarà un bel confronto". Lo spettacolo, c’è da giurarci, non mancherà: il pubblico del PalaPrincipi sosterrà i suoi ragazzi con entusiasmo, spronandoli ad una prestazione di alto livello, quella necessaria per puntare al successo su un avversario molto quotato.