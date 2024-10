Basket in carrozzina,. Porto Potenza inizia con una vittoria

Nella gara d’esordio del campionato di serie A di basket in carrozzina 2024/25 la Santo Stefano Kos Group ha superato le Volpi Rosse Menarini Firenze col punteggio di 61-41 (21-9, 35-26, 43-39). Quella dei portopotentini è stata una vittoria sofferta, fino a quando all’ultimo quarto di gara gli adriatici sono finalmente riusciti a prendere il largo, mettendo a segno un parziale di 18 a 2 che ha chiuso la partita. Coach Roberto Ceriscioli commenta così la prestazione dei suoi ragazzi: "Ci siamo un po’ complicati la vita da soli, non siamo stati in grado di dare continuità al nostro gioco ma a inizio stagione può succedere. Dovevamo, comunque, vincere questa partita e lo abbiamo fatto". Quanto alle statistiche: di rilievo il 60% nel tiro da due per Fabio Raimondi (foto), miglior realizzatore con 17 punti. Ecco lo score degli adriatici: Bedzeti 10, Raimondi 17, Henriot, Balsamo, Scandolaro 2, Vigoda 12, Bassoli 2, Giaretti 10, Watson, Becker 2, Cini 4, La Terra 2.